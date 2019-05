Der Tausendsassa mit der spitzen Feder

Wenn er erst einmal zu erzählen beginnt, scheint Hansjörg Klossner nicht mehr aus seinem Redefluss herauszukommen. Diesen Eindruck gewinnt, wer an diesem Vormittag in der Amalfi-Bar im Pfäffiker Zentrum sitzt. Dort ist er Stammgast. An diesem Morgen spricht Klossner über seine grosse Passion: das Schreiben. Und geschrieben hat er viel – über Luftwaffenstützpunkte, Eishockeypartien und das, was vor seiner Haustür geschieht.