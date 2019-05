Das ist das zweitgrösste Schweizer Tabu

Jetzt im Juni soll der «Hecht», mittlerweile über 100 Jahre alt, gewassert werden. Am Lunchtalk ebenfalls zu Wort kam die Tochter des Werftmanns und Erbauers Emil Leemann. Margareta Zöller, selbst 98-jährig, arbeitete als Schülerin auf dem Passagierbot als Kassiererin. Im Juni soll sie als Ehrengast bei der Jungfernfahrt mit von Partie sein.

Bis heute kann sich Roger Staub die Leidenschaft zu den Booten nicht recht erklären. In dieser Hinsicht würde auch ein Verweis auf den Herkunftsort nicht weiterhelfen: «Das grösste Gewässer in Sternenberg war der Feuerwehrteich», scherzte er. Um ihn geschehen sei es wohl nach dem ersten Segelturn in Schweden. Danach habe er ein altes Schiff gekauft. Ein Liebhaberstück.

Als Präsident der HZB-Stiftung konnte Roger Staub in zwölf Jahren rund acht alte Boote sammeln und restaurieren lassen. Alte Kulturgüter soweit wieder herzustellen, dass man sie wieder in Betrieb nehmen könne, ist ihm noch heute ein Anliegen. «Es ist das Beste, was einem Denkmal passieren kann.»