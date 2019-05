Die eindrückliche Geschichte italienischer Gastarbeiter

Die beiden Kuratoren Claudia Schmid und Hans Appenzeller luden am Sonntagnachmittag zu einer Führung im Ortsmuseum Hinwil. 80 Personen nahmen an der Vernissage der Sonderausstellung «Destinazione Hinwil – Italienische Eiwanderung» teil. Die Ausstellung umfasst acht Porträts verschiedener italienischer Gastarbeiter, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Hinwiler Bauunternehmungen, Textilfabriken und Industriebetrieben Beschäftigung fanden.