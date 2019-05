Fast wie damals

Tulpen in allen Farben spriessen entlang der Fassaden, blühende Obstbäume leuchten aus den Vorgärten, Hühner gackern und Enten schnattern in ihren Gehegen, hie und da lässt ein Pferd einen Apfel fallen. Hier in Unterlangenhard ist die Welt noch in Ordnung. Ein knappes Hundert zählt seine Bevölkerung. Gemütlich wie die alten Bauernhäuser scheint auch eine alte Bank an der Hauptstrasse. Auf der da steht: «Den müden Wanderer lad ich hier zur Rast.»