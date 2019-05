Experte zieht sich aus dem Fall der Morandi-Brücke zurück

ETH-Professor und Rüeschliker Gemeindepräsident Bernhard Elsener ist einer der drei gerichtlich eingesetzte Experten. Der Korrosionsexperte sollte die Trägerteile untersuchen, um die Ursache für den verheerenden Einsturz zu ermitteln. Nun hat er seine Arbeit niedergelegt, wie das Nachrichtenportal Watson berichtet.

«Das war zu viel für mich und meine Familie»

Hauptgrund sei sowohl die zeitliche als auch körperliche Belastung, welche die Arbeit mit sich gebracht habe. «Ich unterrichte Mitte Februar bis Ende Juni in Sardinien als Professor für Materialwissenschaften. Jede zweite Woche bin ich also in Sardinien. Den Rest des Monats habe ich in Genua verbracht. Das war zu viel für mich und meine Familie», sagt Elsener gegenüber Watson. Als er die Belastung auch körperlich gespürt habe, hätte er sich dafür entschieden, seinen Rücktritt einzureichen.