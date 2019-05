«Ich bin nicht geil auf Todesfälle»

In Vollmontur erinnert Alexander Häusler an einen Astronauten. In einem silbernen Ganzkörperanzug und mit Atemmaske steht er da – auf einem Parkplatz in Volketswil. Dann schlüpft er in gelbe Gummistiefel und zieht sich Handschuhe über, die bis zu den Ellenbogen reichen. Es ist die Uniform, die der 56-Jährige bei seinen Einsätzen trägt.

Häusler arbeitet als Tatortreiniger. Der Volketswiler befreit Wohnungen von Leichen-, Verwesungs- und Kotgerüchen, entfernt Blutspuren oder Schimmel und räumt Messie-Wohnungen auf. Es ist ein Job, um den ihn wohl kaum jemand beneidet. Häusler aber sagt: «Es ist der beste Job der Welt.»

Keine Mühe mit prekären Situationen

Zum Tatortreiniger sei er berufen, sagt Häusler. Mit dem Tod musste er sich schon früh auseinandersetzen. Als er zehn Jahre alt war, ist seine Mutter wegen eines Speiseröhrendurchbruchs gestorben. Gefunden wurde sie erst nach mehreren Tagen. Häusler war dabei und erinnert sich: «Es roch intensiv. Mein Stiefvater hat die Wohnung später gereinigt und ich schaute dabei zu.» Seine erste Tatortreinigung – sie machte ihm schon damals nichts aus, sagt er.