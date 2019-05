Dübendorf bekommt neue Gebührensäcke

Die Gebührensäcke der Stadt Dübendorf bekommen eine neue Farbe. Seit Ende April sind die 35-Liter-Säcke nicht mehr schwarz, sondern hellgrau. Wie gehabt bleibt der goldgelbe Einhorn-Aufdruck, auch am Preis ändert sich nichts. Und: Wie ihre Vorgänger sind auch die neuen Säcke blickdicht; der Nachbar sieht also nicht, was man weggeworfen hat.

Wie die Abteilung Abfall & Recycling mitteilt, erfolgt die Umstellung der 17-, 60- und 110-Liter-Säcke in den nächsten Monaten. Die dunklen Dübi-Säcke können weiterhin verwendet werden.

Grösstenteils rezyklierter Plastik

Ein Grund für die Umstellung ist, dass sich helleren Säcke besser von den schwarzen Nichtgebührensäcken unterscheiden lassen. Zudem erleichtert die bessere Erkennbarkeit dem Abfuhrpersonal in der dunklen Jahreszeit die Arbeit.

Wie die Stadt weiter schreibt, beträgt der Recyclinganteil der dreischichtigen Säcke nach wie vor 80 Prozent. Die Qualität ist die gleiche wie bei den alten Gebührensäcken.