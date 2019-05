Die «Hitnow» ist eröffnet

Die Eröffnung der Gewerbeschau in Hittnau am Freitagabend stiess auf grosse Resonanz: Rund 200 Besucher fanden sich in der Mehrzweckhalle Hermetsbüel ein, um die sechste Ausgabe von «Hitnow» einzuläuten. Die Ansprache hielt OK-Präsidentin Verena Wegmann: «Ich bin sehr erfreut über den Besucherandrang an diesem Freitagabend.» Gemeinderat Carlo Hächler (FDP) ergänzte «Lassen Sie sich überraschen, was alles in Hittnau produziert wird. Alles davon ist Made in Hittnau.»