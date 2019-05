Zwei Personen nach Selbstunfall verletzt

Auf der Rütistrasse im Walder Grundtal hat ein 38-jähriger Autofahrer am Mittwochabend einen Selbstunfall verursacht. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte sein Wagen mit der Leitplanke. «Von Wald her kommend führt eine Bremsspur unmittelbar nach der Eisenbahnbrücke über die Gegenfahrbahn und endet an einer Leitplanke», sagt ein Leser-Reporter.

Die entsprechende Meldung ging bei der Kantonspolizei Zürich um 19.20 Uhr ein, wie Sprecherin Carmen Surber bestätigt. Der Lenker und sein 30-jähriger Beifahrer zogen sich beim Unfall Verletzungen zu und mussten ins Spital gebracht werden. «Die Verletzungen scheinen aber nicht schlimm zu sein», sagt Surber. Zum Unfallhergang liegen noch keine Kenntnisse vor. Beim Autofahrer wurde eine Blut und Urin-Probe angeordnet.

Im Grundtal kommt es immer wieder zu Unfällen – oft auch zu tödlichen.