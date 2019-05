«Zur Not können sie die Zecke auch mit den Fingern rausziehen»

In Süddeutschland ist bereits von einem «Zecken-Sommer» die Rede. Droht uns hier in der Region dasselbe?

Werner Tischhauser: Prognosen gebe ich keine ab. Das ist von der Witterung abhängig. Die Hälfte davon macht die Aktivität der Menschen aus. Gibt es viele schöne Wochenenden, an denen die Leute draussen sind, gibt es automatisch mehr Zeckenstiche.