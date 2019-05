Walder holt Naturpädagogen aus der ganzen Welt nach Zürich

Es giesst wie aus Kübeln. Christoph Langs Schuhe versinken auf dem Trampelpfad im Dreck, doch nichts läge dem 55-Jährigen ferner, als sich an diesem Freitagnachmittag in Wald über das garstige Wetter zu beklagen. Der Regen perlt über die breite Krempe seines Lederhuts auf seine Jacke, der Schirm in seiner Hand ist noch immer zu. Mitten im Gestrüpp im Nordholzwald hängt Lang den Schirm an einen Ast, als wäre der Baum eine Garderobe in seinem Flur. Die grünen Buchenblätter wölben sich geschmeidig zwischen seinen Fingern. «Wunderschön, diese Farben», sagt er und lächelt.