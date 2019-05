Vier Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in einer Alterssiedlung in Wetzikon ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Ein Nachbar meldete diesen kurz nach 18.15 Uhr der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich. Die Bewohner wurden unmittelbar nach dem Eintreffen der Rettungskräfte evakuiert, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Technischer Defekt eines Elektrogeräts

Die Feuerwehr habe den im dritten Obergeschoss ausgebrochenen Brand rasch unter Kontrolle gebracht. Durch die starke Rauchentwicklung erlitten vier Personen im Alter von 78 bis 89 Jahren Rauchgasvergiftungen. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Spital gefahren. Der Schaden wird auf zirka zwanzigtausend Franken geschätzt.

Als Brandursache steht laut Mitteilung ein technischer Defekt eines Elektrogerätes im Vordergrund. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben sowie Rettungsteams der Regio 144 und des Spitals Wetzikon im Einsatz.