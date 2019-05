Rollstuhlfahrer aus dem Aabach gefischt

Am Dienstagabend kam ein Elektrorollstuhl-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen von der Strasse ab und fiel mitsamt Rollstuhl in den Aabach, wie die Stadtpolizei Uster in einer Mitteilung schreibt. Aufmerksame Passanten hätten zeitnah den Notruf alarmiert und versuchten, dem Verunfallten aus dem Wasser zu helfen.

Aufgrund der örtlichen Situation sei es nicht möglich gewesen, den 49-jährigen Mann ohne Hilfsmittel zu bergen. Erst als die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Stadtpolizei vor Ort eintrafen, sei es gelungen, den Mann aus dem Wasser zu ziehen und medizinisch zu versorgen. Für eine erste Vorsorgeuntersuchung wurde er ins Spital Uster gebracht.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Elektrorollstuhl-Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille aufwies. Der Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei abgeklärt.