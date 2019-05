Oberländer prägen neuen SRF-Spielfilm

Ein grosser Kran steht auf dem Vorplatz des alten Fabrikgebäudes in der Wetziker Schönau. An dessen Haken hängt ein starker Scheinwerfer, der ein Fenster ausleuchtet. Das Licht wird im Innern des Gebäudes benötigt, wo eine Filmcrew gerade Szenen für den neuen SRF-Film «Im Dunkeln» (s. Box) dreht. Das Architekturbüro, das hier eigentlich beheimatet ist, musste temporär weichen, die Crew hat den Raum in Beschlag genommen.