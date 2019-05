Den ganzen Tag von Wila nach Zürich

Der Gemeinderat Wila unterstützt den vielfach in der Bevölkerung geäusserten Wunsch, dass die neue S11 auch untertags und nicht nur in den Hauptverkehrszeiten verkehren soll. In einem ersten Schritt könnte sich nach Ansicht der Exekutive der durchgehende Takt jedoch auf die Arbeitstage Montag bis Freitag beschränken.

Ausserdem unterstützt der Gemeinderat den Antrag, dass die Buslinie 833 von und nach Pfäffikon auch an Wochenenden im Stundentakt sowie zusätzlich in Pfäffikon um 21.38 Uhr fahren soll. Ein Begehren für eine zusätzliche Abfahrt in Pfäffikon um 22.38 Uhr lehnt der Gemeinderat jedoch ab.

Keine Verbesserung der Anschlüsse für Postauto

Hingegen will der Gemeinderat den Wunsch, die Anschlüsse der Postautolinie 833 an die S-Bahn in Wila zu verbessern, nicht unterstützen. Die Exekutive ist sich bewusst, dass die Anschlüsse zwischen der Linie 833 und den Zügen in Wila nicht optimal sind. Der Grund dafür sei, dass die Linie 833 sehr gute Anschlüsse in Pfäffikon auf die S3 und diese wiederum sehr gute Anschlüsse in Zürich HB an die Fernverkehrszüge gewährleiste. Die S26, die S11 und die Linie 833 böten zudem eine viertelstündliche Verbindung zwischen Wila und Zürich an, was für Wila von hohem Wert sei.

Der Gemeinderat möchte deshalb diese vorteilhafte Konstellation beibehalten. Aufgrund der Fahrzeit zwischen Wila und Pfäffikon sei es leider nicht möglich, an beiden Enden der Linie 833 gute Anschlüsse anzubieten. Sollte sich künftig die Fahrplanlage der S-Bahn grundlegend ändern, will sich der Gemeinderat dafür einsetzen, gute Anschlüsse auch am Bahnhof Wila herzustellen.