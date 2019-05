Wie viele Vögel zählen Sie?

Feldstecher und Notizblock

Welche Vögel im eigenen Garten oder im nahen Park leben, kann jede und jeder während der von Birdlife Schweiz initiierten «Stunde der Gartenvögel» herausfinden. Vom 3. bis am 5. Mai 2019 gilt es, während einer Stunde die Augen und Ohren offen zu halten.

Ausgerüstet mit einem Feldstecher und einem Notizblock oder Smartphone beobachtet man die Vögel und notiert ihre Anzahl. Danach können die Entdeckungen BirdLife Schweiz gemeldet werden, entweder per Internet unter www.birdlife.ch/sdg oder per Post. Wichtig ist, nur die Anzahl Vögel anzugeben, die man maximal gleichzeitig gesehen hat. Sonst läuft man die Gefahr, die gleiche Amsel oder denselben Spatz mehrfach zu zählen.

Mehr einheimische Pflanzen setzen

In naturnahen Gärten mit vielen einheimischen Bäumen, Büschen und Blütenpflanzen finden viel mehr Vogelarten Nahrung und Nistplätze als in sterilen Gärten mit Einheitsrasen und exotischen Pflanzen. Selbst der Haussperling muss seine Jungen mit Raupen und Blattläusen füttern, welche nur an einheimischen Pflanzen vorkommen. Jeder Quadratmeter, den man naturnah begrünen kann, bringt daher zahlreichen Tieren Lebensraum.

«Wir müssen den Blick auf die Natur und das Zusammenspiel der Arten dringend schärfen und dann entsprechend handeln», sagt Werner Müller, Geschäftsführer von Birdlife Schweiz. «Nur so können wir der Natur wieder eine Chance geben.»

So funktioniert die «Stunde der Gartenvögel»

Setzen Sie sich vom 3. bis am 5. Mai eine Stunde lang in den Garten, auf den Balkon, vor das Haus oder in einen nahen Park und zählen Sie die Vögel. Notieren Sie sich jeweils für jede Art die höchste Anzahl gleichzeitig beobachteter Individuen.

Es gibt zwei Meldemöglichkeiten:

• Meldeformular unter www.birdlife.ch/sdg

• per Post mit dem Meldeflyer. Bestellen Sie diesen bei BirdLife Schweiz, Postfach, 8036 Zürich, Tel. 044 457 70 20, svs@birdlife.ch.

Die Daten bitte baldmöglichst einschicken, spätestens bis am 10. Mai.