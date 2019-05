Ständeratskommission bremst Nationalrat aus

Eigentlich sah es aus, als sei das nun vorliegende Projekt auf gutem Weg: Der Nationalrat bewilligte in seiner Frühlingssession über 14 Milliarden Franken für Betrieb, Unterhalt und Ausbau des Nationalstrassennetzes (wir berichteten). Der Bundesrat hatte weniger beantragt – insgesamt 12,8 Milliarden Franken. Auf Antrag einzelner Ratsmitglieder nahm der Nationalrat kurzerhand drei zusätzliche Vorhaben in dieses Paket auf: die Bodensee-Thurtal-Strasse für etwa 310 Millionen Franken, den Muggenbergtunnel für ungefähr 150 Millionen Franken – und eben die Lückenschliessung der Oberlandautobahn. Letztere für einen unbestimmten Preis. Die unklare Kostensituation hatte vor der Abstimmung in der Grossen Kammer für eine hitzige Debatte gesorgt.

Regulären Planungsprozess beibehalten

Und das moniert nun auch die ständerätliche Verkehrskommission (KVF). Die Prüfung dieser drei Projekte sei noch nicht abgeschlossen, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung. Weder Inhalte noch die Kosten seien bekannt. Deshalb schätzt die Kommission die drei Projekte „als noch nicht reif für die Aufnahme in den aktuellen Ausbauschritt.“ Aus diesem Grund beantragt die KVF dem Ständerat, alle drei Projekte aus der Vorlage zu streichen.

Die KVF unterstreiche die Bedeutung des regulären Planungsprozesses, welcher einen angemessenen und ausgeglichenen Strassenausbau in allen Landesteilen der Schweiz garantiere, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Nationalratsentscheid hat in jenen Kantonen, die sich an das ordentliche Planungsverfahren gehalten hatten, denn auch einige teils heftige Reaktionen ausgelöst.

Ohne Gegenstimme

Offensichtlich tat sich die Kommission nicht schwer in ihrer Entscheidungsfindung. Das Verdikt, dass die Oberlandautobahn und der Muggenbergtunnel vorerst auf Eis zu legen, wurde nämlich ohne Gegenstimme beschlossen. Einzig bei der Bodensee-Thurtal-Strasse fand sich eine kleine Minderheit, welche dieses Vorhaben in der Vorlage belassen will.

Der Ständerat wird voraussichtlich in der Sommersession abschliessend darüber befinden. Angesichts des eindeutigen Entscheides in der KVF ist aber davon auszugehen, dass sich der Ständerat der Empfehlung der KVF anschliessen wird. Konkret hiesse das: Ein Feld zurück und mehr Transparenz schaffen. Die Schliessung der Autobahnlücke im Oberland bleibt damit immer noch ein realistisches Szenario, allerdings wird dieses mit Sicherheit nicht in einem beschleunigten Verfahren umgesetzt.