Jugendliche fordern Wasserrutschbahn für Wetziker Badi Meierwiesen

Donik Vllasalija geht im Sommer fast täglich in die Badi Meierwiesen. Hier trifft sich der 15-Jährige mit Kollegen. Aber etwas fehlt den Jugendlichen: «Eine richtig tolle Rutschbahn, so wie beispielsweise in Pfäffikon», sagt der Sekundarschüler, der im Lendenbach zur Schule geht.

«Die jetzige Rutschbahn ist erbärmlich.»

Donik Vlassalija, Sekschüler aus Wetzikon