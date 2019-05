«Ein 1.-Mai-Bummel ist das nicht»

Für die SP-Mitglieder der SP des Bezirk Hinwils war der Tag der Arbeit eher ein langer Tag. Der 1. Mai ist im Kanton Zürich ein Feiertag und somit arbeitsfrei. Früh aufzustehen war an diesem sonnigen Tag somit nicht unbedingt angebracht. Trotzdem trafen sich die SP-ler aus den Gemeinden des Bezirks Hinwil gestern bereits um 10.30 Uhr beim Bahnhof in Kempten, um die traditionelle 1. Mai-Wanderung nach Uster in Angriff zu nehmen.