«Auch Songtexte beeinflussen Menschen»

Die Coca-Cola-Challenge war jedoch erst der Anfang. Bis zur Vergabe des Preises müssen sich die Kandidaten nun wöchentlich diversen Herausforderungen stellen. Eine hat Smith bereits hinter sich. «Wir mussten in kurzer Zeit ein Menü kochen und dieses dann in unserem Instagramfeed posten – nach wie vor mit Bezug zur Musik.» Sie habe sich entschieden, den Fokus auf die Dekoration rund um das Essen zu legen. «Zum Beispiel verwendete ich eine Schallplatte als Untersatz», so Smith.



Die Balance finden



Obwohl sie sich für eine Teilnahme an den Swiss Influencer Awards entschied, sieht sich Anna Smith nicht als typische Influencerin. «Ich bin eigentlich Sängerin und Songwriterin.» Sie sei sich jedoch bewusst, dass auch Worte – also Songtexte – Menschen beeinflussen können.



Smith legt den Fokus auf ihrem Instagramprofil vor allem auf ihre eigene Musik und Coversongs. Produktplatzierungen gab es zwar vor den Swiss Influencer Awards schon, jedoch eher selten. «Ich versuche, eine gesunde Balance zu finden – alles andere wäre nicht authentisch.»

Das ist der Swiss Influencer Award



In den Kategorien Fashion, Beauty, Lifestyle, Sport, Entertainment, Music, Family und Travel wurden die besten Influencer-Talents der Schweiz gesucht. Aus über 700 Bewerbern kürte eine Fachjury acht Kandidaten, von denen eines am 20. Juni den ersten «Swiss Influencer Award» entgegennehmen wird. Diese müssen sich wöchentlich neuen Challenges stellen müssen, die jeweils donnerstags um 17.30 Uhr auf Teleclub Zoom gezeigt werden. Ebenso werden in den kommenden Sendungen wöchentlich die drei nominierten Star-Influencer pro Kategorie bekannt gegeben. In der Kategorie Musik buhlen neben Lo&Leduc, Bastian Baker und DJ Antoine auch der Wetziker Loco Escrito und der aus Bubikon stammende Sänger Bligg um einen Award.