Rückendeckung für Gestaltungsplan Untere Farb

Der Verein Freunde der Paul-Kläui-Bibliothek sagt Ja zur Vorlage über den Gestaltungsplan für die Untere Farb, über den die Ustermer Stimmberechtigten am 19. Mai abstimmen werden. Das Ustermer Stadtarchiv und die Paul-Kläui-Bibliothek seien zu gross für ihre heutigen Räumlichkeiten. Und ihre Materialien zu wertvoll für eine längerfristige Aufbewahrung dort, teilt der Verein mit. «Der Gestaltungsplan ermöglicht eine neue Heimat für das Stadtarchiv und die historische Bibliothek», heisst es im Schreiben. Zudem mache er das geschichtsträchtige Gebäude im Herzen von Uster zu einem Treffpunkt für die Bevölkerung.

Teil des Unterstützungskommitees

Der Verein ist Teil des Unterstützungs-Komitees Untere Farb. Ihm gehören die Parteien SP, SVP und FDP an sowie verschiedene Persönlichkeiten des Ustermer Stadtlebens. Vereinspräsidentin Pia Wertheimer sagt: «Der respektvolle Umgang mit der geschichtsträchtigen Unteren Farb und dem historischen Archivmaterial ist unsere Pflicht.»

Die ehemalige Blaufärberei am Aabach gehöre zu den geschichtsträchtigsten Gebäuden der Stadt. In über 300 Jahre alten Dokumenten werde sie erwähnt. Mitte des 19. Jahrhunderts sei sie in ein Bauernhaus mit Scheune umgebaut worden. Das Schutzobjekt vis-à-vis des Stadtparks sei ein wichtiger Bestandteil der Industrielandschaft entlang des Aabachs. (zo)