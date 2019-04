Gemeinderat will wildes Parkieren stoppen

Der Gemeinderat von Fällanden will die Regelung für das Parkieren auf öffentlichem Grund ändern. Dafür hat er ein sogenanntes Parkkonzept entwickelt, das in Zukunft die Parkzonen im Gemeindegebiet neu definieren soll. Um die Bevölkerung in den Prozess einzubeziehen, fand am Montagabend eine Mitwirkungsveranstaltung statt. Der zuständige Gemeinderat Ruedi Maurer (parteilos) wollte so möglichst viele Inputs von Seiten der Fällander erhalten.