Gemeindehaus Bauma ist saniert

In wenigen Tagen ist es soweit: Ab dem 13. Mai wird die Gemeindeverwaltung wieder im Gemeindehaus anzutreffen sein, teilt Gemeindeschreiber Roberto Fröhlich in einer Medienmitteilung mit.

Drei Tage geschlossen

Seit März 2018 war die Verwaltung provisorisch beim Werkhof untergebracht. Das rund 150-jährige Gemeindehaus musste in den vergangenen Monaten saniert werden. Verbesserungen seien unter anderem hinsichtlich dem Brandschutz und der Sicherheit vorgenommen worden. Die Gemeindeverwaltung wird vom 8. bis 10. Mai umziehen. An diesen Tagen bleibt die Verwaltung geschlossen und ist nur in Notfällen erreichbar.