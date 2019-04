So entwickelt sich das Effretiker Zentrum

Die Effretiker Zentrumsentwicklung erhält immer konkretere Züge. Auf einer Gesamtfläche von rund 70‘000 Quadratmetern werden in den nächsten Jahren neue Stadtteile entstehen, die später einmal den urbanen Kern des Zentrums bilden. In diesem Gebiet sollen etwa dreimal so viele Leute wohnen wie heute und rund 600 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.