Eigentümer finden neuen Wirt für «Frohsinn» in Kollbrunn

«Ich habe fast den Kopfstand gemacht», erzählt Hans Ruedi Jucker. Am Dienstag nach Ostern lief er an der Türe des Restaurants Frohsinn in Kollbrunn an. «Betriebsferien» stand da auf einem kleinen Plakat. «Das war mit uns überhaupt nicht abgesprochen und ich war total vor den Kopf gestossen.»

Hans Ruedi Jucker ist zusammen mit seinem Bruder Peter Jucker Eigentümer des «Frohsinns». Seit gut 110 Jahren ist dieser in ihrem Familienbesitz. Ebenso die weitherum bekannte Metzgerei nebenan, die die Brüder gemeinsam betreiben.

Schwieriges Verhältnis