Andrea Gisler wird Vizepräsidentin der glp-Kantonsratsfraktion

Die Grünliberalen des Kantons Zürich wählten anlässlich ihrer Konstituierung ein neues Fraktionspräsidium. Neuer Fraktionspräsident wird Michael Zeugin, das Vize-Präsidium übernimmt die Ottikerin Andrea Gisler. Der bisherige Fraktionspräsident Benno Scherrer wird 2. Vizepräsident des Kantonsrats. Dies schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Gisler, die am 24. März für den Bezirk Hinwil in den Kantonsrat gewählt wurde, war von 2010 bis 2014 Gemeinderätin in Gossau. Sie ist seit mehreren Jahren Vorstandsmitglied der glp Bezirk Hinwil und amtet seit 2018 als deren Co-Präsidentin. Die Ottikerin arbeitet seit 20 Jahren in Wetzikon als Rechtsanwältin und Mediatorin und bringe als Präsidentin der Frauenzentrale Zürich Führungserfahrung und ein breites überparteiliches Netzwerk mit, schreibt die glp.

Als Vizepräsidentin der grünliberalen Fraktion werde Gisler die gesellschafts- und sozialpolitischen Fragestellungen, die stets im Zentrum ihres politischen Engagements stehen, verstärkt einbringen. Co-Präsident Nicola Forster spricht in Bezug auf das Duo Zeugin/Gisler von einer «absoluten Wunschbesetzung für das neue Fraktionspräsidium».