Musical Moses begeistert in Uster

Am Freitagabend war der Stadthofsaal in Uster Ziel von vielen Familien. Sie alle wollten ihren Nachwuchs auf der Bühne sehen. So waren denn kurz vor 20 Uhr die meisten Plätze besetzt.

Die Geschichte auf der Bühne handelt von Moses und ist das aktuelle Adonia-Projekt. 50 junge Menschen zwischen 13 bis 20 Jahren geben ihr Bestes. 30 weitere sorgen diesen Abend, dass auch neben der Bühne alles rund läuft.

Erstaunlich, dass alles erst am vergangenen Sonntag startete. «Ja, das ist so», bestätigt Jonathan Visser, Leiter der Gruppe Zürcher Oberland. «Das Musicalcamp der Adonia-Teens dauert jeweils von Sonntag zu Sonntag und während der Woche sind vier Konzerte eingeplant», so Visser weiter.

Kaum jemand im Saal bemerkt die kurze Probezeit. Die Akteure spielen ihren Part souverän, der Chorleiter dirigiert die jungen Sängerinnen und Sänger sowie die Band gekonnt.

Einige im Saal, auch wenn bekennende Christen, dürften ihre Kenntnisse über Moses aufgefrischt haben. Gut kombiniert der Bezug zwischen der Bibel und der Neuzeit. Als zum Beispiel eine erkannt, dass sie aus Ägypten ausreisen muss, spricht sie völlig entnervt: «Oh Gott, dann verliere ich ja mein ganzes soziales Netzwerk.» Adonia feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. (Urs Weisskopf)