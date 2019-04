Stadtraumplanung Uster in Frage gestellt

«Uster mit neuen Augen sehen» und «das Image der ungeliebten Agglomerationssiedlung abstreifen». So wird das Wohn- und Gewerbezentrum Uster im Internet beschrieben. Die Überbauung vermittle Eleganz, gar ein urban-mediterranes Lebensgefühl, fast wie in Italien. Ob diese Erwartungen erfüllt wurden, stellt Gemeinderat Balthasar Thalmann (SP) mit seiner eingereichten Interpellation an den Stadtrat Uster deutlich in Frage.