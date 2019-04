Regnerischer «Güsel-Tag» in Weisslingen

Ein Zeichen setzen gegen Littering – das haben sich die rund 30 Freiwilligen vorgenommen, als sie diesen Samstag in der Gemeinde Weisslingen am zehnten «Güsel-Tag» teilgenommen haben. Am Vormittag trafen sich Jung und Alt beim Gemeindezentrum Widum.

Bei Regen und ausgerüstet mit Handschuhen, Säcken, Greifzangen und Westen haben sie sich auf Abfallsuche gemacht. Es war der zehnte Anlass dieser Art, den die Gemeinde durchgeführt hat.