Anna Schmid ist einen Schritt näher am «Swiss Influencer Award»

In der Kategorie «Musik» räumte die Fehraltorferin Anna Schmid ab. Die 21-Jährige teilt via Instagram als «annasmith_official» regelmässig Einblicke in ihr künstlerisches Leben. Sie wird sich unter der Moderation von Annina Frey wöchentlich neuen Challenges stellen müssen, die jeweils donnerstags um 17.30 Uhr auf Teleclub Zoom gezeigt werden. Am 20. Juni wird aus den drei verbleibenden Kandidaten im Volkshaus das «Swiss Influencer Talent 2019» ausgezeichnet.