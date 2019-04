Velofahrer haben keine Lobby

Vor dem Umbau schützte ein Plexiglasdach die Velos vor Regen und Schnee. «Nun muss man bei schlechtem Wetter auf den nassen Sattel sitzen oder hat nasse Taschen, wenn man den Einkauf vom Einkaufswagen in den Anhänger verlädt», sagte Cornelia Hässig im Dezember 2017. Für Autofahrer habe man eine renovierte Garage zur Verfügung gestellt – Velofahrer würden benachteiligt. «Als Velofahrerin fühle ich mich als Kundin zweiter Klasse», sagte Hässig und wundert sich, dass die «Illuster» Verantwortlichen den Langsam Verkehr indirekt fördern.

Versprechen nicht eingelöst

Die Betreiberin des «Illuster», die Siska-Heuberger Holding AG, wusste schon 2017 um den Mangel. Der Verwaltungsratspräsident Günter Heuberger versprach damals: «Das Dach kommt noch, sobald wir die entsprechende Bewilligung der Stadtbildkommission haben.» Geschehen ist bis heute nichts. Auf Nachfrage des «Regio» war schon im Frühling 2018 klar, dass das Dach sowieso nicht kommen würde, da bei der Stadt überhaupt kein Baugesuch einging. Die Betreiber liessen sich Zeit.

Für Cornelia Hässig ist der Fall klar: «Für Immobilien-Haie sind Velofahrer kein Thema, die interessieren sich schlicht nicht für uns.» Dies wundere sie speziell in der momentan anhaltenden Klimadebatte. «Politisch gesehen ist das Pendel ja eher in eine andere Richtung gerutscht und überall wird von Klimaschutz geredet. Jene Leute, die tatsächlich und wie unsere Familie ausschliesslich mit dem Fahrrad unterwegs sind, werden aber nach wie vor nicht ernst genommen.»

Hässig hatte ihre Hoffnungen bereits Ende 2017 begraben: «Die Reaktionen der Betreiber waren schon damals so nichtssagend, dass ich gar nichts erwarten konnte.» Sie fände es aber nach wie vor empörend, dass in einer für Velofahrer so idealen Stadt wie Uster keinerlei Rücksicht genommen werde. «Hauptsache es hat eine riesige Tiefgarage», sagt Hässig. Wenn Grosskonzerne keine Vorbildfunktion ausüben, könne in der Bevölkerung hinsichtlich des Klimaschutzes nie ein Umdenken stattfinden. «Das Velofahren lassen wir uns deswegen aber nicht verderben», sagt Hässig. Auch im tiefsten Winter sei Claudia Hässig in Uster mit dem Fahrrad unterwegs.

Keine Äusserung des Betreibers

Generell nehme man Rückmeldungen von Kunden ernst, betonte Heuberger Ende 2017. Aufgrund der gesetzlichen Auflagen seien viele Massnahmen und Projekte aber immer schwieriger zu realisieren. Er verwies dabei auch auf die Sitzgelegenheiten im Einkaufszentrum. «Diese durften wir an der Eröffnung nur dank einer Ausnahmebewilligung aufstellen.» Für eine dauerhafte Installation hätte es ebenfalls eine Bewilligung gebraucht, da diese den Auflagen der Feuerpolizei hinsichtlich Flucht- und Rettungswege hätte genügen müssen. Zum aktuellen Stand der Lage wollte sich von der Siska-Heuberger Holding AG gegenüber dem «Regio» niemand äussern. Luca Da Rugna