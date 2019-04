Tattoos, Piercings und bald auch Permanent-Make-Up: Mara Krauer betreibt das Tattoo-Studio «Maras Wonderland» in Hittnau. «Wer tätowiert ist, hat meist auch ein Piercing – und umgekehrt», sagt die 32-Jährige. Ihre Leidenschaft gilt jedoch dem Tätowieren. Während ihrer Ausbildung hat sie einen Raum zum Üben gesucht und ist in Hittnau fündig geworden. Obwohl sie eigentlich Kunst studieren wollte, absolvierte sie eine Ausbildung im Detailhandel, wo sie jedoch «immer unglücklich war». Jetzt kann sie ihre künstlerische Seite auf der Haut von anderen Menschen ausleben.

Frau Krauer, Ihr Geschäft ist seit letztem Mai geöffnet, Ihre Tätowierausbildung haben Sie aber erst im Herbst abgeschlossen – wie passt das zusammen?

Mara Krauer: Tätowierer ist kein anerkannter Beruf, für den es eine bestimmte Ausbildung braucht. Jeder kann eine Tätowiermaschine kaufen und ein Studio eröffnen. Darum gibt es in der Kosmetikwelt auch so viele schwarze Schafe. Das habe ich selber erlebt, als ich einen Anbieter für Permanent-Make-Up suchte. Darum habe ich einen Kurs in einem Studio in Hägendorf besucht. Dieser dauerte rund zehn Monate und zum Abschluss musste ich eine praktische Prüfung ablegen. In meinem Studio habe ich bereits vorher Kunden bedient, die jedoch eine Einverständniserklärung unterschreiben mussten.

«Tätowieren ist kein Wellness!» Mara Krauer

Wer war die erste Person, die Sie tätowiert haben?

Ich selber. Das gehört zur Ausbildung. Man übt zwar auf Kunst- oder Schweinehaut aber Menschenhaut ist noch einmal etwas ganz anderes. Man lernt am besten, wenn man sich selber tätowiert, wenn man direkt spürt, ob man etwa zu viel oder zu wenig Druck mit der Nadel ausübt. Für meine Abschlussprüfung hat sich dann mein Mann als Model zur Verfügung gestellt.