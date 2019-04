Käsig, bodenständig und persönlich

Wer von Saland in Richtung Hittnau fährt, dem fällt auf halber Strecke wohl ein Flugzeug am Strassenrand auf. Hält man an, um den Piper Aerostar näher unter die Lupe zu nehmen, steht man neben einem Gebäude, das auf den ersten Blick nicht gerade wie ein offener Gasthof scheint. Denn unter dem Schriftzug «Restaurant Freihof» fehlen im Erdgeschoss des Hauses die Fenster. Ein Blick um die Hausecke lohnt sich aber.