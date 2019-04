Jetzt spricht das Opfer

Züriost: Ein Bekannter von Ihnen berichtete, dass Sie vergangenen Samstag Opfer eines Übergriffes wurden. Können Sie uns Ihre Seite der Geschichte schildern?

David L’Addomada: Ich verliess am Samstagabend etwa um 20.45 Uhr mein Haus und joggte meine übliche Route entlang des Waldgebietes zwischen Effretikon und Lindau. Vom Angriff und den folgenden Stunden weiss ich nichts mehr. Es fehlt mir ein Stück meiner Erinnerung. Ich kann nur wiedergeben, was mir mein Freund berichtet hat: Ich sei vor seiner Wohnung aufgetaucht und hätte berichtet, ich sei zusammengeschlagen worden und danach bewusstlos liegengeblieben. Zusammen hätten wir dann auf die Polizei gewartet. Zu dieser Zeit war kurz vor 22 Uhr. Anschliessend fuhren wir ins Spital.

Was war das Erste, das Ihnen durch den Kopf ging, als Sie wieder Ihr Bewusstsein erlangten?

Ich fragte mich, was passiert ist. Warum tut mir alles weh? Wo bin ich? Was für Verletzungen habe ich? Sind es schwere Verletzungen? War ich in Lebensgefahr? Richtig zu Bewusstsein kam ich aber erst am Sonntagmorgen im Winterthurer Spital. Ich kann mich nur noch an die Ereignisse danach erinnern.

Die Männer haben nach Wertsachen verlangt. Was gab es bei Ihnen überhaupt zu holen?

Ich hatte nichts dabei, das für die Täter attraktiv gewesen wäre. Portemonnaie und Handy liess ich zu Hause. Auch meinen Schlüssel nehme ich zum Joggen nicht mit. Ich schloss ab und deponierte ihn danach bei meinem Freund. Da er gerade im Stockwerk unter mir wohnt, funktioniert das gut.

Angegriffen wurden Sie vergangenen Samstag. Heute ist Donnerstag. Was geschah in der Zwischenzeit?

Ich bin seit Samstagnacht im Spital gewesen. Heute Donnerstag konnte ich nach Hause. Mein gesundheitlicher Zustand war ein Auf und Ab. Die ersten paar Tage ging es mir gar nicht gut, die passenden Medikamente zur Schmerzlinderung mussten erst gefunden werden. Das Atmen fällt mir immer noch schwer und ich habe starke Schmerzen in der Brust.

Was für weitere Verletzungen haben Sie erlitten?

Der Schlag auf den Nacken und der Aufprall am Boden verursachten eine Gehirnerschütterung. Ich habe aufgrund der Rippen-Kompressionen immer noch Mühe zu atmen. Ausserdem habe ich viele Prellungen und Schürfwunden. Meine Nase ist vom Schlag geschwollen, aber zum Glück hat es keinen Bluterguss gegeben. Generell sieht man meine Verletzungen kaum noch, das Körperliche ist so gut wie überstanden. Jetzt kommt wohl das Psychische. Dessen Ausmass kann ich aber erst beurteilen, wenn ich zu Hause bin. Das Spital gab mir einen Flyer zur Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Ich wurde allgemein sehr gut betreut während meinem Spitalaufenthalt.