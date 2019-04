Grosse Koalition für Usters Museen

Für die Museen spannen in Uster Gemeinderäte der SVP und der SP zusammen – und wie es aussieht, rennen sie mit ihrem Anliegen beim Stadtrat offene Türen ein. Im Februar reichten Anita Borer (SVP), Parteikollege Giuseppe Biacchi sowie die beiden SP-Männer Markus Wanner und Ali Özcan gemeinsam ein Postulat ein. Darin forderten sie den Stadtrat auf, Massnahmen zu prüfen, um die bestehende Museums-Landschaft in Uster zu stärken und ihnen eine weitere Existenz in Uster zu ermöglichen.