«Bubikon fühlte sich richtig an»

Eine grosse, mattierte Glastüre, darüber steht in schlichten Buchstaben: «Espace Ingendahl». Was sich dahinter verbirgt, eröffnet sich einem erst beim Eintreten in die Rosengartenstrasse 13b im Industriegebiet Bubikons. In einem hellen, über fünf Meter hohen Raum empfangen einen Kunstwerke.