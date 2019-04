500 Badewannen voll Sägemehl für das Schwingfest in Fehraltorf

Der Geruch von frischem Holz liegt in der Luft. Auf dem grossen Grundstück der Bachmann Sägerei AG, gegenüber der Turnhalle Schochen in Wila, liegen Baumstämme, soweit das Auge reicht. Die Schneid- und Schleifmaschinen sowie die Bagger laufen auf Hochtouren. In einer Ecke auf dem Areal liegt ein riesiger Haufen Sägemehl. «Das ist noch nicht alles, wir haben noch viel mehr hinter dem Gebäude», sagt Elisabeth Moser-Bachmann mit einem Schmunzeln.