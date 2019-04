Ustermer Familie ist unter den Terroropfern

In den letzten Jahren haben die beiden Ustermer an ihrem Wohnort immer wieder Anlässe organisiert, von Konzerten über Kunstevents bis hin zu Marktverkäufen. 2017 kam ein erster Laden, der Sawariappa Shop, hinzu. Dieser wurde erst im vergangenen November durch den Sawariappa Social Shopping Shop an einem neuem Standort abgelöst. Das Geschäft wie die verschiedenen Benefizanlässe hatten nur einen Zweck: Geld zu sammeln für den Aufbau einer Schule für die «Ärmsten der Armen», wie es die Initiantin formuliert hatte.