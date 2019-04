Oberländer besetzen Schlüsselrollen im neuen SRF-Film

Vor kurzem haben die Dreharbeiten zum neuen SRF-Fernsehfilm «Im Dunkeln» begonnen. Der in den 1970er Jahren angesiedelte Streifen über ein Stück Schweizer Psychiatriegeschichte wird derzeit an verschiedenen Orten in den Kantonen Zürich und Solothurn gedreht. Die Dreharbeiten dauern noch bis am 10. Mai, ein Ausstrahlungstermin steht derzeit noch nicht fest.

Die Hauptrolle spielt Anna Schinz, die in Bubikon aufgewachsen ist und bereits in den SRF-Grossproduktionen «Gotthard» und «Private Banking» zu sehen war. Für ihre Rolle in «Private Banking» erhielt Schinz den Schweizer Fernsehfilmpreis als beste Nebendarstellerin.

Auch auf dem Regiestuhl sitzt ein Oberländer: Der im Aathal wohnhafte Filmemacher Marcel Gisler dreht erstmals für das Schweizer Fernsehen. Sein letzter Kinofilm «Mario» handelte von schwulen Fussballern und gewann 2018 den Schweizer Fimpreis in den Kategorien Bester Hauptdarsteller und beste Nebenrolle.

Schinz als Sozialpädagogin

Die 1987 geborene Anna Schinz übernimmt im Fernsehfilm die Rolle der Sozialpädagogin Christa Liniger, die 1977 nach ihrem Universitätsabschluss ihre erste Stelle im Sozialdienst einer abgelegenen psychiatrischen Klinik annimmt. Dort trifft sie auf ihren Freund Marc Bundi, gespielt von Matthias Britschgi, der in der Klinik als Assistenzarzt arbeitet.