Jogger bewusstlos geschlagen

Am Samstagabend kam es im Waldstück zwischen dem Effretiker Bahnhof und der Autobahn zu einem folgeschweren Überfall. Das Opfer sei neben einer Feuerstelle gejoggt, als ihm ein Unbekannter den Weg versperrt hat, berichtet sein Freund, der sich bei Züriost meldete.

Hirnerschütterung und gebrochene Rippen

Zwei Männer hätten ihn auf Deutsch mit ausländischen Akzent angesprochen und nach Wertsachen verlangt. Nach einem heftigen Schlag auf den Nacken habe sich der 30-jährige Jogger versucht zu verteidigen. Die Angreifer schlugen weiter auf ihn ein, bis er auf den Boden sackte. Das Opfer könne sich nicht mehr daran erinnern, was dann noch folgte, so der Leserreporter. Mit Müh und Not konnte sich das Opfer wieder aufrappeln und nach Hause humpeln.

Sein Freund fuhr das Opfer ins Kantonsspital Winterthur. Die Diagnose: schwere Hirnerschütterung und mehrere angerissen Rippen.

Das Opfer befindet sich noch immer in ärztlicher Obhut.

Update folgt.