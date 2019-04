Ein Turbenthaler an der Ostfront

Laut seinem Militärpass wurde Karl Spahr am 28. April 1915 als Landsturm-Rekrut in Saarbrücken ausgehoben, und zwar als Württemberger im I. Ersatz-Bataillon des Rheinischen Infanterie-Regiments 70. Über seine Kriegszeit führte er Tagebuch, welches er nachher ins Reine schrieb. Ausgebildet wurde er am „Gewehr 98“, einem Mehrladegewehr (5 Patronen), damals das Standardgewehr der deutschen Infanterie. Er war Infanterist mit Gewehr, Handgranaten, Komissstiefel und damals üblicher Pickelhaube, besondere Ausbildungen erhielt er nicht, auch im Felde keinerlei Beförderungen. Am 23.