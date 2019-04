Anwohner ärgern sich über Saufgelage

Martin Trafelet erschrak, als er am Karsamstag im Naherholungsgebiet Moos Vögel beobachten wollte. Dort am Leihaldenweg hat es am Waldrand eine Sitzbank und eine Feuerstelle. Der idyllische Ort mit Blick auf die Berge zieht an warmen Abenden scharenweise Jugendliche an.

«Mir bot sich ein Bild des Grauens», sagt der 67-Jährige. «Viel Abfall, Zigarettenstummel und unzählige Glasscherben von Wodka- und Bierflaschen lagen verstreut rund um die Feuerstelle, auf dem Leihaldenweg und in der Wiese.»