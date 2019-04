Nach drei Stunden stand der neue Sprungturm

Um 8 Uhr wurden am Dienstag die Einzelteile des neuen Sprungturms am Seequai im Pfäffikon vom Anhänger der Firma Ebag Edelstahlbau AG mit Sitz in Alpnach auf die Arbeitsplattform der Willi Stäubli Wasserbau AG verladen. Kurz nach 8.30 Uhr wurden die Leinen los geworfen und Polier Rolf Dubs schob mit einem Weidling mit Aussenbordmotor die Plattform zum Steg vom Strandbad Baumen, wo das Arbeitsfloss vertäut wurde und gegen 9 Uhr mit dem Zusammenschrauben des Sprungturms begonnen werden konnte.