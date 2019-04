Luftqualität in Illnau schlechter als erwartet

Hansjörg Germann hat mehrere Jahre in Hong Kong gelebt und während dieser Zeit auch in Peking gearbeitet. Die schlechte Luftqualität der beiden Megacities hat den Illnauer für sein Leben geprägt. «Ich habe da für das Kinderzimmer einen Reinluftfilter installieren lassen.» Aus Sorge um die Gesundheit der Kleinen. Zurück in der Schweiz liess ihn das Thema nicht los.