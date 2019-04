«Hochgradig gefährlich»: Dürtner Gemeinderat verlangt vom Kanton Tempo 60 im Grundtal

Draussen rauscht der Verkehr unablässig. Ist es ein Lastwagen, zittern im Innern des Nähmaschinen-Museums an der Walderstrasse 202 die Fenster. Tritt man vor die Tür und läuft zwei, drei Schritte, steht man schon auf der vielbefahrenen Kantonsstrasse. So nahe liegt das Haus an der Hauptachse zwischen Rüti und Wald. Tino Jaun und Roni Schmied betreiben das Museum seit Jahren und wohnen auch im denkmalgeschützten Gebäude.