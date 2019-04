Unbekannte bemalen Fehraltorfer Flieger-Kreisel

Der Kreisel an der Kempttal- und Zürcherstrasse in Fehraltorf hat eine bewegte Geschichte hinter sich. An diesem Osterwochenende haben Unbekannte den neuen Flugzeug-Kreisel in Fehraltorf nun farbig angemalt.

Nach nicht einmal acht Monaten ist das Flugzeug nun erstmals im neuen Gewand «verschönert» worden. In der Vergangenheit reagierte die Gemeinde allerdings gelassen auf neuen Kreiselschmuck. Auf die Platzierung eines Globus im Kreisel schrieb die Gemeinde 2016: «Wir finden solche Aktionen kreativ und witzig.» Ob sie das farbige anmalen allerdings genauso lustig findet, war am Ostermontag nicht zu eruieren. Die Verwaltung nimmt die Arbeit erst am Dienstag wieder auf.

Facebook-Diskussion

Die Mal-Aktion sorgte in der Facebook-Gruppe «8320 fehraltorf eusi Heimat» für Diskussionen. So mutmasst eine Fehraltorferin: «Isch das dä Osterhase gsi?» und eine weitere Nutzerin scherzt: «Da hät wohl öpper Eier amale mit Flugi amale verwächsled».

Anderen Nutzern stösst Aktion sauer auf. So schreibt einer stellvertretend für viele: «Toll, neue Chreisel, neus Flug und zagg: alles am arsch».