Rega flog über Ostern 150 Einsätze

Das schöne Osterwetter zog vor allem in den Bergen zahlreiche Menschen in die Natur. Rund 150 Einsätze koordinierte die Einsatzzentrale der Rega zwischen Karfreitag und Ostermontag. Knapp die Hälfte aller Einsätze flogen die Rega-Crews für Patienten, die in höheren Lagen unterwegs waren. Dies schreibt die Rega in einer Medienmitteilung vom Montag.

Das Einsatzaufkommen mit durchschnittlich 38 Einsätzen pro Tag sei für die Rega zu dieser Jahreszeit und bei diesen Wetterverhältnissen durchaus üblich. Denn: Die Einsätze der Rega-Helikopter widerspiegeln erfahrungsgemäss das Wetter und das Freizeitverhalten der Menschen in der Schweiz.

Skitourengänger und Motorradfahrer

Generell wurden deshalb verhältnismässig viele Einsätze für in Not geratene Skitourengänger oder Gleitschirmpiloten sowie für verunfallte Motorradfahrer registriert. Zum Einsatzspektrum der Rega gehören auch Einsätze in schwer zugänglichem Gebiet oder auf Wanderwegen.

So zum Beispiel im Kanton Appenzell Innerrhoden auf dem Hohen Kasten. Dort konnten am Ostersamstag dank der Unterstützung von vier Bergrettern des Schweizer Alpen-Club (SAC) gleich fünf unterhalb der Bergstation blockierte Personen erfolgreich gerettet werden.

Rega-Jets weltweit im Einsatz

Auch die Crews der drei Ambulanzjets der Rega waren über die Ostertage beinahe rund um die Uhr unterwegs und begleiteten zehn Patientinnen und Patienten zurück in ihre Heimat.

Neben Langstrecken-Einsätzen, wie zum Beispiel nach Kuba oder in die USA, standen die Rega-Jets vorwiegend in Europa im Einsatz. Das medizinische Fachpersonal der Rega begleitete zudem gesundheitlich erkrankte Patienten an Bord eines Linienflugzeugs zurück in die Schweiz, beispielsweise aus Namibia.