«Die Täter erlaubten sich einen Oster-Spass»

Der Kreisel an der Kempttal- und Zürcherstrasse in Fehraltorf hat eine bewegte Geschichte hinter sich. An diesem Osterwochenende haben Unbekannte den neuen Flugzeug-Kreisel in Fehraltorf nun farbig angemalt.

Marcel Wehrli, Gemeindeschreiber von Fehraltorf, reagiert relativ gelassen. «Jene, die den Kreisel so farbig bemalt haben, gaben sich sicher grosse Mühe – so einfach kommt man nicht zum Flugzeug hoch.» Nichtsdestotrotz verfahre die Gemeinde wie bei jeder anderen Sachbeschädigung. «Wir reichen bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt ein. Dann wird der Kreisel gereinigt», so Wehrli.

Die meisten Farben, mit denen der Kreisel verziert wurde, liessen sich relativ gut mit dem Hochdruckreiniger entfernen. «Ich schliesse daraus, dass die Täter nicht böswillig handelten, sondern sich einfach einen Spass zu Ostern erlaubten.»



Kreisel mit Ostereiern verwechselt



Dieselbe Vermutung haben auch diverse Facebooknutzer. In der Gruppe «8320 fehraltorf eusi Heimat» wurde auf den bemalten Kreisel aufmerksam gemacht. «Isch das dä Osterhase gsi?» scherzt ein User. Ein weiterer schreibt: «Da hät wohl öpper Eier amale mit Flugi amale verwächsled». Nicht alle sind aber erfreut über die Aktion. So schreibt einer stellvertretend für viele: «Toll, neue Chreisel, neus Flug und zagg: alles am arsch».