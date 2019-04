«Die Pferde sind bereits im Anhänger nervös»

Ostermontag, 12 Uhr. Das Gelände rund um die Pferderennbahn Barmatt in Fehraltorf füllt sich langsam, die Schlangen an den Wettkassen werden länger. Kinder betteln bei ihren Eltern um ein Eis. Eine Mischung aus Grill- und Pferdegeruch liegt in der Luft.