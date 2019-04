Unbekannte verbreiten Fake News über Bligg

In seinem Post publiziert Bligg ein Foto, das aussieht wie das Online-Portal von «Blick». Dort wird in einem Sonderbericht über kuriose «Investitionen» von Bligg berichtet, die bei «Fachleuten Begeisterung» und bei «Grossbanken Angst» auslösten. Darunter steht, der Schweizer Musiker sei dafür bekannt, dass er immer ehrlich sage, was er denke und wie er sein Geld verdiene.

Bei der Seite handelt es sich nicht um die «Blick»-Seite, sondern eine Fälschung, wie die Zeitung auf Anfrage mitteilt. Der Blick distanziere sich von den Fake News und habe die Rechtsabteilung eingeschaltet.

Das Management von Bligg teilte am Samstagabend mit, mit dem Post auf Facebook sei momentan alles gesagt. Es werde keine weitere Statements geben.